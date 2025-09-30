Transfert historique : L’OM annonce un phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a déboursé pas moins de 35M€ cet été pour recruter Igor Paixão en provenance du Feyenoord, faisant de l'ailier brésilien la recrue la plus chère de son histoire. Et même s'il est actuellement très critiqué, Paixão peut compter sur les soutiens de Roberto De Zerbi et Matt O-Riley qui vantent ses grandes qualités.

L'OM a réalisé un coup historique sur le marché des transferts cet été en signant un chèque de 35M€ pour attirer Igor Paixão (25 ans) en provenance du Feyenoord Rotterdam. L'ailier brésilien est ainsi devenu la recrue la plus chère de toute l'histoire du club phocéen, mais il peine pour l'instant à justifier un tel montant. Et pourtant, en interne, Paixão fait déjà l'unanimité à l'OM...

« Il est très talentueux » Matt O'Riley, le milieu de terrain danois de l'OM, s'est enflammé pour son coéquipier lundi en conférence de presse : « Il a beaucoup de qualités. Il peut faire la différence sur un match, il est très talentueux. C'est un super bon gars aussi en dehors du terrain, humble. On est content de l'avoir avec nous », indique O'Riley, qui annonce donc un phénomène avec Paixão.