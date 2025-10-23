Transfert historique : Le retournement de situation qui régale l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très attendu en raison du montant de son transfert, 35M€ bonus compris, Igor Paixao a très vite été critiqué pour ses premiers pas mitigés avec l’OM. L’ailier brésilien a répondu par un doublé en Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam (4-0), avant d’enchaîner face à Metz (0-3), et Medhi Benatia s’est réjoui qu’il ait réussi à faire taire les sceptiques.

Arrivé début août en provenance du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao a dû attendre le 12 septembre lors de la réception de Lorient (4-0) pour faire ses débuts sous les couleurs de l’OM. Blessé au moment de son transfert, l’ailier de 25 ans a eu besoin de temps avant de retrouver du rythme, mais on en laisse souvent peu à Marseille.

« Après deux matchs on te fait tout un scénario, on t’explique que tu t’es trompé » Il faut dire que les attentes étaient grandes autour d’un joueur recruté contre 35M€ bonus compris, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Les doutes n’ont pas tardé à se faire entendre, avant qu’Igor Paixao ne s’offre un doublé en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam (4-0) et en marquant par la suite son premier but en Ligue 1 à Metz (0-3), avec des prestations bien plus à la hauteur de ce que l'on attendait de lui.