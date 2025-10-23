Transfert historique : Le retournement de situation qui régale l’OM !

Très attendu en raison du montant de son transfert, 35M€ bonus compris, Igor Paixao a très vite été critiqué pour ses premiers pas mitigés avec l’OM. L’ailier brésilien a répondu par un doublé en Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam (4-0), avant d’enchaîner face à Metz (0-3), et Medhi Benatia s’est réjoui qu’il ait réussi à faire taire les sceptiques.
Arrivé début août en provenance du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao a dû attendre le 12 septembre lors de la réception de Lorient (4-0) pour faire ses débuts sous les couleurs de l’OM. Blessé au moment de son transfert, l’ailier de 25 ans a eu besoin de temps avant de retrouver du rythme, mais on en laisse souvent peu à Marseille.
« Après deux matchs on te fait tout un scénario, on t’explique que tu t’es trompé »
Il faut dire que les attentes étaient grandes autour d’un joueur recruté contre 35M€ bonus compris, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Les doutes n’ont pas tardé à se faire entendre, avant qu’Igor Paixao ne s’offre un doublé en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam (4-0) et en marquant par la suite son premier but en Ligue 1 à Metz (0-3), avec des prestations bien plus à la hauteur de ce que l'on attendait de lui.
« Il a montré pourquoi il est là »
« Comme d’habitude après deux matchs on te fait tout un scénario, on t’explique que tu t’es trompé », a confié Medhi Benatia au micro de Canal+. « Et à l’arrivée, il est venu, il a montré pourquoi il est là. C’est un mec qui est généreux, s’il doit la donner, il la donne, s’il doit frapper, il frappe. Quand il y a la course à faire et suivre son latéral de 30 mètres, il le fait. Moi, un petit comme ça, la vérité c’est que du bonheur. »