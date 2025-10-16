L'OM l'appelle pour son transfert : Il dit oui immédiatement !

Hyper actif pendant le mercato, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs déboursant au total près de 96M€. Et parmi les recrues estivales, le club phocéen a bouclé le plus gros transfert de son histoire en lâchant 35M€, bonus compris, pour recruter Igor Paixao. Et ce dernier révèle ne pas avoir hésité une seule seconde à signer à l'OM.
« Non, j’étais convaincu dès le départ. Bien sûr, les discussions ont pris un peu de temps, mais je savais que je voulais venir ici. Et aujourd’hui, je suis très heureux d’être à l’Olympique de Marseille », confie-t-il dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC avant de revenir sur le fait que l'OM l'a recruté malgré sa blessure.
« Oui, quand le club m’a dit qu’il me voulait même après la blessure, ça m’a boosté encore plus! Cela prouve la confiance de Medhi Benatia de Pablo Longoria et du professeur De Zerbi. Tous les clubs n’auraient pas agi de la sorte et ça m’a encore plus conforté dans mon choix que j’allais être heureux ici à l’Olympique de Marseille », ajoute Igor Paixao.