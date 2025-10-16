L'OM l'appelle pour son transfert : Il dit oui immédiatement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif pendant le mercato, l'OM a recruté pas moins de 12 nouveaux joueurs déboursant au total près de 96M€. Et parmi les recrues estivales, le club phocéen a bouclé le plus gros transfert de son histoire en lâchant 35M€, bonus compris, pour recruter Igor Paixao. Et ce dernier révèle ne pas avoir hésité une seule seconde à signer à l'OM.

Durant le mercato d'été, l'OM a de nouveau chamboulé son effectif, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. C'est ainsi qu'Igor Paixao a notamment débarqué en provenance de Feyenoord pour 35M€, bonus compris, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen. Et alors que Leeds était également dans le coup pour son transfert, l'ailier brésilien assure toutefois qu'il n'a pas hésité au moment de choisir son nouveau club.

Igor Paixao n'a pas hésité pour son transfert à l'OM « Non, j’étais convaincu dès le départ. Bien sûr, les discussions ont pris un peu de temps, mais je savais que je voulais venir ici. Et aujourd’hui, je suis très heureux d’être à l’Olympique de Marseille », confie-t-il dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC avant de revenir sur le fait que l'OM l'a recruté malgré sa blessure.