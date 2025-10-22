Surprise, un joueur du PSG affole le mercato !

Alexis Brunet

Gianluigi Donnarumma n’entrant plus dans les plans du PSG, les dirigeants parisiens ont décidé de recruter Lucas Chevalier cet été pour le remplacer. Depuis son arrivée, le Français a joué tous les matchs avec Paris et cela commence à agacer Matvey Safonov. Le portier russe envisagerait un départ et justement trois clubs seraient prêts à le faire venir.

Cet été, s’il y a bien un secteur qui a changé au PSG, c’est celui des gardiens de but. Le club de la capitale s’est séparé d’Arnau Tenas, mais surtout de Gianluigi Donnarumma, et il a fait venir Renato Marin et Lucas Chevalier. L’ancien portier de Lille a d’ailleurs été choisi pour devenir le titulaire à Paris.

Chevalier a joué tous les matchs Depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a disputé l’entièreté de tous les matchs. Le Français ne laisse donc aucune miette à ses concurrents et cela ne plairait pas forcément à Matvey Safonov. Ce dernier serait déçu de ne pas avoir de temps de jeu alors que ce n’était pas le cas la saison dernière et il envisagerait donc de quitter Paris le plus vite possible.