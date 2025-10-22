Transfert à 80M€ : La grosse erreur du PSG dénoncée en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Pedro Miguel Pauleta a évoqué les difficultés de son compatriote Gonçalo Ramos. S’il est persuadé que l’attaquant âgé de 24 ans peut s’imposer au PSG, il estime en revanche que son profil de ne correspond peut-être pas au jeu mis en place par Luis Enrique.

Recruté contre 80M€ à l’été 2023, Gonçalo Ramos peine à justifier l’investissement réalisé par le PSG pour s’attacher ses services depuis son arrivée. L’international portugais (20 sélections, 9 buts) a vu Ousmane Dembélé s’imposer à la pointe de l’attaque parisienne et son profil n’est peut-être tout simplement pas le bon pour ce que veut mettre en place Luis Enrique.

Gonçalo Ramos pas compatible avec le jeu de Luis Enrique ? « Ce n’est pas facile quand tu vois la manière dont le PSG joue. Aujourd’hui devant, c’est trois attaquants qui bougent partout. Gonçalo Ramos c’est plutôt le numéro 9, le joueur qui reste dans l’axe, toujours dans la surface. Ce n’est pas le style de jeu que Paris joue tout le temps », a déclaré Pedro Miguel Pauleta dans Rothen s’enflamme sur RMC.