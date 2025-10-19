Un joueur n’a pas le niveau pour le PSG : Son nom est balancé en direct !

Depuis quelques mois, le statut de Gonçalo Ramos a changé au PSG. Régulièrement décevant lorsqu’il démarre les matchs, le Portugais n’a pas le niveau technique requis pour évoluer dans l’équipe de Luis Enrique. Un terrible constat dressé par Jérôme Rothen.
Bien que buteur sur penalty contre Strasbourg vendredi soir (3-3), Gonçalo Ramos a une nouvelle fois déçu dans son apport sur le terrain. Une mauvaise habitude prise par le buteur portugais toujours moins performant lorsqu'il débute une rencontre avec le PSG que lorsqu'il entre en jeu. Et Jérôme Rothen dresse donc un constat très dur envers Gonçalo Ramos.
Rothen pas convaincu par Ramos
« A chaque fois qu’il joue comme titulaire, on reste tous sur notre faim. Pourquoi ? Car il n’arrive pas à se mettre au niveau de ses coéquipiers. Il n’arrive pas à se mettre au niveau des titulaires habituels. N’allez pas me faire croire que Luis Enrique qui est l’un des plus grands tacticiens au monde demande à Gonçalo Ramos de faire la même chose que Dembélé, Kang-in Lee ou Mayulu en tant que numéro neuf », estime l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Le problème c’est qu’il est emprunté techniquement»
« Il adapte sa tactique, il habitue les joueurs à faire autre chose avec Ramos. Le problème c’est qu’il est emprunté techniquement. Quand il est titulaire, il est très rarement buteur et pourtant il a beaucoup joué. Il a perdu du crédit. Ce n’est même pas un problème d’entraîneur car au Portugal, beaucoup de gens se demandent pourquoi Cristiano Ronaldo joue tous les matchs. Pensez-vous que Ramos peut prendre sa place ? », demande Jérôme Rothen.