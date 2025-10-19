Un joueur n’a pas le niveau pour le PSG : Son nom est balancé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, le statut de Gonçalo Ramos a changé au PSG. Régulièrement décevant lorsqu’il démarre les matchs, le Portugais n’a pas le niveau technique requis pour évoluer dans l’équipe de Luis Enrique. Un terrible constat dressé par Jérôme Rothen.

Bien que buteur sur penalty contre Strasbourg vendredi soir (3-3), Gonçalo Ramos a une nouvelle fois déçu dans son apport sur le terrain. Une mauvaise habitude prise par le buteur portugais toujours moins performant lorsqu'il débute une rencontre avec le PSG que lorsqu'il entre en jeu. Et Jérôme Rothen dresse donc un constat très dur envers Gonçalo Ramos.

Rothen pas convaincu par Ramos « A chaque fois qu’il joue comme titulaire, on reste tous sur notre faim. Pourquoi ? Car il n’arrive pas à se mettre au niveau de ses coéquipiers. Il n’arrive pas à se mettre au niveau des titulaires habituels. N’allez pas me faire croire que Luis Enrique qui est l’un des plus grands tacticiens au monde demande à Gonçalo Ramos de faire la même chose que Dembélé, Kang-in Lee ou Mayulu en tant que numéro neuf », estime l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.