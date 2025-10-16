Transfert historique : Du lourd est annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en provenance du Feyenoord Rotterdam contre un montant estimé à 35M€ bonus compris, Igor Paixao est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM l’été dernier. Une fierté pour l’ailier âgé de 25 ans, qui considère cela comme une marque de confiance de la part du club, avec lequel il espère réaliser de grandes choses.

Désireux de recruter un pendant à Mason Greenwood dans le couloir gauche, l’OM a jeté son dévolu sur Igor Paixao l’été dernier. Et le club marseillais n’a pas hésité à mettre les moyens nécessaires pour s’offrir le Brésilien, allant jusqu’à réaliser le transfert le plus cher de son histoire, estimé à 35M€ bonus compris.

« Une marque de confiance merveilleuse de la part du club » « Pour moi, c’est une fierté, un honneur et une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l’équipe », a confié Igor Paixao à RMC Sport à propos du prix de son transfert. « C’est d’une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l’entraîneur. Être recruté par un grand club comme Marseille, pouvoir marquer, aider l’équipe, c’est un privilège. »