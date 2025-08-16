Transfert historique au PSG : Le dernier détail à régler pour le départ de Donnarumma !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le recrutement de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma l'a bien compris : Luis Enrique ne compte plus sur lui au PSG. A un an du terme de son contrat, le gardien italien est désormais invité à aller voir ailleurs. Où pourrait-il alors rebondir ? Aux dernières nouvelles, l’avenir de Donnarumma pourrait s’écrire à Manchester City avec Pep Guardiola. Et voilà qu’un dernier obstacle bloquerait l’arrivée de l’actuel gardien du PSG.

Les relations étant fraiches entre les propriétaires du PSG et ceux de Manchester City, on n’a pour le moment jamais vu de transfert entre les deux clubs. C’est finalement Gianluigi Donnarumma qui pourrait marquer l’histoire en passant de la capitale français au nord de l’Angleterre. En effet, plus désiré par Luis Enrique à Paris, Donnarumma pourrait rebondir chez les Citizens sous les ordres de Pep Guardiola. Mais encore faut-il que le club britannique se sépare d’Ederson avant d’accélérer sur le portier du PSG.

« Le point central dans ce dossier, c’est Ederson » Pour l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a fait le point sur le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Soulignant l’importance de boucler le départ d’Ederson avant tout, le journaliste a expliqué : « Oui le nom de Donnarumma circule en Angleterre. Manchester City s’intéresse fortement à lui. Contrairement à tout ce qui peut circuler, il n’y a pas encore d’accord total entre Donnarumma et Manchester City. Ça négocie bien, mais comme on l’a précisé, ça ne va pas être un frein, ça ne va pas être un problème de trouver un accord entre Donnarumma et City. Ça va être réglé rapidement. Le point central dans ce dossier, c’est Ederson ».