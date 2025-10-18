Transfert historique au Paris FC, une réponse tombe !

Lors du mercato estival, le Paris FC a cherché jusqu’au dernier moment à recruter un attaquant supplémentaire. Les dirigeants parisiens voulaient faire venir Lucas Stassin et étaient même prêts à en faire le plus gros transfert de l’histoire du club. Malheureusement, le buteur belge n’a pas posé ses valises à Paris et l’état-major stéphanois a expliqué pourquoi.
La saison dernière, Lucas Stassin avait montré de belles choses en Ligue 1, en inscrivant douze buts et en délivrant cinq passes décisives. Des statistiques plutôt flatteuses qui ont notamment attiré l’œil du Paris FC. Le club de la capitale a tenté d’attirer le Belge jusqu’au dernier moment du mercato estival, mais cela ne s’est finalement pas fait. L’ASSE a tenu bon, alors que le PFC était prêt à faire une folie pour le buteur de 20 ans, en en faisant le plus gros transfert de son histoire.
« Notre réussite dépendra de ce collectif »
Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, Huss Fahmy, le bras droit du président de l’ASSE Ivan Gazidis, est revenu sur le mercato estival de son club. Ce dernier a notamment abordé le cas Lucas Stassin et pour lui il était nécessaire que le Belge reste à Saint-Étienne, car les Verts veulent rester ambitieux. « Non, il ne s’agissait pas d’envoyer un message. Cette période estivale nous a permis de renforcer le staff et l’effectif avec des profils exceptionnels. Notre réussite dépendra de ce collectif. Nous plaçons notre confiance dans des joueurs ambitieux, car nous le sommes aussi. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Agustin Boakye, Ben Old, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Ebenezer Anan… Tous ont en commun cette ambition individuelle et collective. Et peut-être que le moment viendra où, ils auront d’autres projets excitants, ou qu’il sera le moment de se séparer. Mais aujourd’hui, nous construisons ensemble et voulons faire avancer le club, en gardant une certaine stabilité, essentielle pour revenir en Ligue 1. Nous sommes très fiers des joueurs et du staff, qui travaillent dur chaque jour. »
L’ASSE veut remonter en Ligue 1
L’ASSE a donc beaucoup d’ambitions et Huss Fahmy espère que Lucas Stassin pourra notamment aider les Verts à retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. « Saint-Étienne est un club historique, reconnu partout: en France, en Angleterre, en Espagne, au Japon, au Canada. Les maillots verts sont partout. Le stade et son ambiance sont uniques, vraiment uniques. Avec un tel héritage, une telle ferveur, nous devons être en Ligue 1. C’est une responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi et surtout envers les supporters et la ville. Mais en même temps, nous devons rester humbles : aujourd’hui, nous sommes en Ligue 2, avec des adversaires de qualité. Nous devons respecter cela, tout en ayant pour objectif clair de remonter. » Reste à voir si l’été prochain le Paris FC retentera sa chance pour l’attaquant belge et si, alors, il aura plus de chance dans ce dossier.