Transfert historique au Paris FC, une réponse tombe !

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le Paris FC a cherché jusqu’au dernier moment à recruter un attaquant supplémentaire. Les dirigeants parisiens voulaient faire venir Lucas Stassin et étaient même prêts à en faire le plus gros transfert de l’histoire du club. Malheureusement, le buteur belge n’a pas posé ses valises à Paris et l’état-major stéphanois a expliqué pourquoi.

La saison dernière, Lucas Stassin avait montré de belles choses en Ligue 1, en inscrivant douze buts et en délivrant cinq passes décisives. Des statistiques plutôt flatteuses qui ont notamment attiré l’œil du Paris FC. Le club de la capitale a tenté d’attirer le Belge jusqu’au dernier moment du mercato estival, mais cela ne s’est finalement pas fait. L’ASSE a tenu bon, alors que le PFC était prêt à faire une folie pour le buteur de 20 ans, en en faisant le plus gros transfert de son histoire.

« Notre réussite dépendra de ce collectif » Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, Huss Fahmy, le bras droit du président de l’ASSE Ivan Gazidis, est revenu sur le mercato estival de son club. Ce dernier a notamment abordé le cas Lucas Stassin et pour lui il était nécessaire que le Belge reste à Saint-Étienne, car les Verts veulent rester ambitieux. « Non, il ne s’agissait pas d’envoyer un message. Cette période estivale nous a permis de renforcer le staff et l’effectif avec des profils exceptionnels. Notre réussite dépendra de ce collectif. Nous plaçons notre confiance dans des joueurs ambitieux, car nous le sommes aussi. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Agustin Boakye, Ben Old, Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Ebenezer Anan… Tous ont en commun cette ambition individuelle et collective. Et peut-être que le moment viendra où, ils auront d’autres projets excitants, ou qu’il sera le moment de se séparer. Mais aujourd’hui, nous construisons ensemble et voulons faire avancer le club, en gardant une certaine stabilité, essentielle pour revenir en Ligue 1. Nous sommes très fiers des joueurs et du staff, qui travaillent dur chaque jour. »