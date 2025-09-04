Transfert historique à l’OM : Un accord est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme la priorité de l'OM durant une bonne partie de l'été, Joël Ordonez ne s'est finalement pas engagé avec le club phocéen. Et pourtant, l'international équatorien semblait très chaud à l'idée de rejoindre Marseille, d'autant plus que selon les informations de Romain Molina, le Club Bruges avait trouvé un accord avec l'OM pour un transfert qui aurait pu devenir historique.

Très actif sur le marché des transferts, l'OM a réussi à recruter pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont le tiers est arrivé lors de la dernière journée du mercato. Cependant, le club phocéen n'a toutefois pas réussi à boucler l'une des ses priorités de l'été, à savoir Joël Ordonez. D'ailleurs selon Romain Molina, l'OM avait un accord avec Bruges pour le transfert de l'Equatorien.

«Un accord à 25M€ existait entre l’OM et Bruges» « Bruges a manipulé l’OM en espérant une offre de Premier League à 40 ou 50 millions d’euros. Un accord à 25 millions d’euros existait entre l’OM et Bruges, mais ils ont fait traîner… Résultat : Ordonez est resté à Bruges et Marseille a pris Aguerd, son plan B », lance le journaliste sur sa chaîne YouTube.