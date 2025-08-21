Transfert historique à l’OM : Pierre Ménès annonce un flop !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM pourrait battre son record historique de dépense en cette fin de mercato estival avec la piste menant au défenseur central équatorien Joel Ordóñez, pour lequel le FC Bruges réclame 35M€. Mais Pierre Ménès s'inquiète du contexte actuel au sein du club marseillais, et craint déjà un passage totalement raté et un départ anticipé de l'OM pour Ordóñez.

Miné par ses gros problèmes extrasportifs du moment avec la bagarre qui a éclaté vendredi soir à Rennes entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'OM peut donc s'attendre à une fin de mercato estival très agité. Les deux joueurs se retrouvent placés sur la liste des transferts, et par ailleurs, la direction marseillaise en pince toujours autant pour Joel Ordóñez (21 ans), le défenseur central équatorien du FC Bruges. Un dossier qui pourrait d'ailleurs inciter l'OM à battre son record historique de dépense sur le marché, avec un transfert qui pourrait atteindre les 35M€.

Ménès tacle l'OM Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a d'abord fustigé les dirigeants de l'OM dans leur gestion du cas Adrien Rabiot : « Tout ça, c’est ce que j’appelle l’hystérie marseillaise. Mais bon, comme c’est Marseille et la passion, tout ça passe crème (…) Rabiot, je trouve ce qu’il lui arrive là totalement disproportionné, et surtout on ne peut pas reprocher à un joueur un manque d’investissement au bout de 90 min où il a tiré sur le poteau », indique l'ancien consultant de Canal +, avant d'afficher de grosses craintes sur le dossier Ordóñez à l'OM.