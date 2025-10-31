Transfert historique à l’OM : L’annonce inquiétante pour sa carrière !

Au lendemain du match concédé par l’OM face à Angers (2-2), Christophe Dugarry a exprimé ses doutes concernant Igor Paixao. Il trouve l’ailier brésilien trop prévisible, lui qui a tendance à systématiquement rentrer sur son pied droit, et estime qu’il doit montrer autre chose, autrement sa carrière en France « va tourner court ».
Très déçu par le visage affiché par l’OM mercredi lors de la réception d’Angers (2-2), Christophe Dugarry a notamment pointé du doigt Igor Paixao. Un joueur recruté contre 35M€ l'été dernier et dont il attend beaucoup plus de variété offensivement.
« Si ce garçon n’est pas capable de faire autre chose, sa carrière en France, elle va tourner court »
« Paixao, il est bien gentil, c’est un bon petit joueur, mais il va falloir qu’il arrête son dribble à l’intérieur. Je vais lui trouver trois défenseurs en Promotion d’honneur, tout le monde sait ce qu’il va faire. Si ce garçon n’est pas capable de faire autre chose, sa carrière en France, elle va tourner court », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« J’espère qu’il sait faire autre chose »
« Décaler le ballon à droite et frapper de 35 mètres, ça va pas trouver une lucarne à tous les coups. J’espère qu’il sait faire autre chose que ce qu’il nous montre depuis le début », a ajouté Christophe Dugarry. « On m’a dit que c’était une bombe en vitesse, je ne l’ai pas vu prendre qui que ce soit de vitesse pour l’instant. »