Départ du PSG : «J'ai pris la décision de...», il claque la porte et s'explique !

Qu'il est difficile de se faire une place au PSG ! Ainsi, si le PSG dispose d'un des meilleurs centres de formation en Europe, de nombreux jeunes décident de quitter le club de la capitale pour percer ailleurs. Ça a été le cas d'Erwan Adonis, parti en 2024 du PSG pour rejoindre Strasbourg. Un choix de carrière sur lequel est revenu le principal intéressé.

A 19 ans, Erwan Adonis évolue aujourd'hui du côté de Strasbourg. C'est en 2024 que le défenseur central a pris la direction de l'est de la France alors qu'il évoluait pourtant du côté du PSG. Issu du centre de formation du club de la capitale, Adonis a préféré aller tenter sa chance à Strasbourg, où il estimait que ça serait plus facile de réussir pour lui.

« Que des bons souvenirs de mes années au Paris Saint-Germain » Pour les médias du PSG, Erwan Adonis est revenu sur son départ du club de la capitale. Dans un premier temps, le désormais joueur de Strasbourg confie : « Je ne garde que des bons souvenirs de mes années au Paris Saint-Germain même si j'ai pris la décision de rejoindre le RC Strasbourg Alsace à l'été 2024 ».