Départ du PSG : «J'ai pris la décision de...», il claque la porte et s'explique !

Qu'il est difficile de se faire une place au PSG ! Ainsi, si le PSG dispose d'un des meilleurs centres de formation en Europe, de nombreux jeunes décident de quitter le club de la capitale pour percer ailleurs. Ça a été le cas d'Erwan Adonis, parti en 2024 du PSG pour rejoindre Strasbourg. Un choix de carrière sur lequel est revenu le principal intéressé.
A 19 ans, Erwan Adonis évolue aujourd'hui du côté de Strasbourg. C'est en 2024 que le défenseur central a pris la direction de l'est de la France alors qu'il évoluait pourtant du côté du PSG. Issu du centre de formation du club de la capitale, Adonis a préféré aller tenter sa chance à Strasbourg, où il estimait que ça serait plus facile de réussir pour lui.
« Que des bons souvenirs de mes années au Paris Saint-Germain »
Pour les médias du PSG, Erwan Adonis est revenu sur son départ du club de la capitale. Dans un premier temps, le désormais joueur de Strasbourg confie : « Je ne garde que des bons souvenirs de mes années au Paris Saint-Germain même si j'ai pris la décision de rejoindre le RC Strasbourg Alsace à l'été 2024 ».
« Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais juste du bon sens »
Justifiant ensuite sa décision de quitter le PSG, Erwan Adonis fait savoir : « Pour être complètement honnête, je ne pensais pas avoir le niveau requis pour m'imposer en défense centrale chez les pros. On parle quand même d'une équipe qui est devenue championne d'Europe ! Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais juste du bon sens. J'ai donc opté pour le projet du club alsacien où les possibilités d'évoluer à terme en Ligue 1 seraient peut-être plus simples, à condition d'être performant bien évidemment avec l'équipe réserve ».