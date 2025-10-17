Transfert historique à l'OM : Il confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté cet été pour 35M€, bonus compris, Igor Paixao est devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. L'ailier brésilien a d'ailleurs été interrogé sur ce statut et sur la pression que cela pourrait représenter, mais il se dit au contraire très honoré de la situation.

L'été dernier, l'OM n'a pas chômé sur le mercato en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs dont Igor Paixao, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen avec un transfert avoisinant les 35M€, bonus compris. Mais l'ailier brésilien assure que cela ne représente pas une pression, mais bien une motivation.

Igor Paixao évoque son transfert « Pour moi, c’est une fierté, un honneur et une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l’équipe. C’est d’une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l’entraîneur. Être recruté par un grand club comme Marseille, pouvoir marquer, aider l’équipe, c’est un privilège », lâche-t-il dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.