Transfert en janvier : Catastrophe annoncée à l'OM !

Axel Cornic

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi a décidé de donner une place toujours plus grande aux jeunes joueurs de l’Olympique de Marseille. Mais tous n’ont pas vraiment saisi cette opportunité et cela semble notamment être le cas de Darryl Bakola, dont le contrat se termine en juin 2027 et qui pourrait bien avoir des envies d’ailleurs.

Avec la blessure d’Amine Gouiri, un tout jeune attaquant de 18 ans a réussi à faire son trou à l’OM. Il s’agit évidemment de Robinio Vaz, auteur de quatre buts en Ligue 1 et qui est considéré comme l’une des grandes révélations de ce début de saison. Mais sa belle trajectoire n’a pas inspiré certains de ses coéquipiers…

Déjà des envies de départ ? On ne peut en effet pas vraiment dire que Darryl Bakola ait eu le même impact que Robinio Vaz. Le milieu de terrain n’a en effet disputé que cinq matchs en Ligue 1, cumulant au total 24 minutes de jeu. Un bilan qui ne semble pas le satisfaire, puisque L’Équipe nous apprend que sa situation commencerait à l’agacer.