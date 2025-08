Transfert d’une star : L’insomnie à cause du Real Madrid

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En feu au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland avait l’embarras du choix pour son prochain club à l’approche du mercato estival 2022. Le Real Madrid et le FC Barcelone entre autres se bousculaient afin de l’incorporer en leurs rangs. De quoi lui retirer de précieuses heures de sommeil avant de faire le choix du cœur.

Haaland a choisi le club où sa vie a débuté

Pendant son entrevue avec le Time, Haaland a cependant reconnu avoir choisi Manchester City, club de son père entre 2000 et 2003 où il a passé les trois premières années de sa vie. « Manchester City ? J'ai senti que c'était la pièce manquante du puzzle. Même s'ils ont très bien joué, j'avais toujours l'impression d'être très désiré ici. Et cela m'a aussi donné un coup de pouce et la confiance nécessaire pour arriver et tout déchirer ».