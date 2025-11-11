Transfert d'une star : La signature qui va dégoûter le PSG ?

Alexis Brunet

Tout comme Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté serait dans les petits papiers du PSG pour renforcer sa défense centrale. Le joueur de Liverpool sera en fin de contrat l’été prochain et Paris espère donc le récupérer à moindres frais. Toutefois, les Reds auraient envoyé une nouvelle offre de prolongation aux Français et les dirigeants anglais seraient plutôt confiants.

L’été prochain aura lieu la Coupe du monde 2026 et de nombreux joueurs de l’équipe de France devront régler leur situation en club avant le début de la compétition. C’est le cas d’Ibrahima Konaté, qui est en fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison et qui intéresse tout particulièrement le PSG.

Liverpool a fait une nouvelle offre à Konaté Le PSG veut Ibrahima Konaté, mais Liverpool veut surtout conserver son joueur. D’après les informations de L’Équipe, les Reds auraient d’ailleurs envoyé récemment une nouvelle offre de prolongation à l’entourage du défenseur central et les dirigeants anglais seraient plutôt confiants dans ce dossier.