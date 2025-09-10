Transfert d'un crack : Le PSG répond cash !

Alexis Brunet

Malgré la présence de certains des meilleurs joueurs du monde, certains tits peuvent se développer au PSG. C’est le cas de Senny Mayulu, qui est souvent utilisé par Luis Enrique et qui avait d’ailleurs marqué le dernier but parisien en finale de Ligue des champions. Le milieu offensif a attiré les regards grâce à ses prestations et certains clubs se sont donc intéressés à lui. Toutefois, les dirigeants parisiens ont vite fermé la porte à un départ du Français.

Dans les derniers jours du mercato, le PSG cherchait à se débarrasser de certains joueurs. Alors que tout laissait croire que Randal Kolo Muani allait s’engager avec la Juventus de Turin, le Français a finalement rejoint Tottenham sous la forme d’un prêt sec. D’ailleurs, il n’est pas le seul Parisien qui aurait pu s’engager avec les Spurs.

Tottenham a tenté de s’offrir Mayulu Comme le révèle TEAMTALK, Senny Mayulu aurait pu lui aussi rejoindre Tottenham. Les Spurs ont tenté une offre de dernière minute avant la clôture du mercato estival, mais elle a été refusée par le PSG. Le club de la capitale souhaite miser à l’avenir sur son milieu offensif, qui est très apprécié par Luis Enrique.