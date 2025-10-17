Transfert d’un crack, il snobe l’OM pour le Real Madrid !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, des rumeurs évoquent un intérêt de l’OM pour Endrick, qui évolue au Real Madrid. On ne sait pas encore si le Brésilien débarquera dans le sud de la France cet hiver, mais pour le moment cela ne serait pas le scénario prioritaire. En effet, l’attaquant souhaiterait plutôt rester au sein de la Casa Blanca.

Le mercato estival est terminé, mais les rumeurs continuent à sortir au sujet de l’OM. Dernièrement, c’est le nom d’Endrick qui est cité dans le viseur du club phocéen. Le Brésilien serait vu comme un renfort idéal pour cet hiver, notamment pour combler les probables départs à la CAN de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri.

Endrick souhaiterait rester à Madrid L’OM tentera donc peut-être sa chance cet hiver, mais à en croire UOL, Pablo Longoria a de grandes chances de se faire rembarrer. En effet, l’attaquant aurait pour le moment plutôt l’ambition de rester au Real Madrid et il serait déterminé à saisir la moindre opportunité qui lui sera donnée par Xabi Alonso.