Transfert d’un champion du monde : Il annonce un énorme fiasco à l’OM !

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OM s’est attaché les services de Benjamin Pavard, prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée à 15M€. Un renfort intéressant pour Marseille sur le papier, mais auquel ne semble pas beaucoup croire Daniele Manusia, journaliste spécialiste du football italien pour RMC.

Après Emerson Palmieri (31 ans) et Nayef Aguerd (29 ans), l’OM a recruté un autre défenseur dans les dernières heures du mercato : Benjamin Pavard (29 ans). Deux ans après son arrivée en provenance du Bayern Munich, l’international français (55 sélections) a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un choix auquel ne croit pas beaucoup le journaliste Daniele Manusia.

« Je pense que Pavard c’est trop poli pour De Zerbi » « Déjà, je ne comprends pas pourquoi il est encore en équipe nationale. Avec le talent à la disposition de l’équipe de France, je ne comprends pas. C’est un joueur qui a apporté beaucoup sur le plan de la qualité technique à l’Inter. Il venait souvent jouer au milieu de terrain, il a ajouté vraiment une épaisseur à la phase d’attaque de l’Inter. Après, en tant que défenseur, c’est un bon joueur dans l’anticipation, qui lit bien les situations, mais physiquement, il n’est ni explosif, ni dominant face aux attaquants. Il faut voir si De Zerbi veut le mettre au centre du jeu dans la construction. Moi, je pense que Pavard c’est trop poli pour De Zerbi surtout. Il y a aussi le côté caractère. Il part de l’Inter pas dans des très bons termes. Il y a eu son mariage il y a quelques mois, en Italie ils ont dit qu’il y avait que Barella de son équipe. Il parait que dans les joueurs auxquels s’adressait Lautaro Martinez après la défaite contre Fluminense (0-2, huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, ndlr) il y avait aussi Pavard. Il a dit qu’il était blessé à la cheville et quelques jours après il a été vu en train de jouer au padel », a déclaré le spécialiste du football italien dans Rothen s’enflamme sur RMC.