Transfert de Gouiri : Il annonce son départ de l’OM !

Remplaçant au coup d’envoi et resté sur le banc tout au long de l’Olympico contre l’OL (1-0) dimanche soir, l’absence d’Amine Gouiri a interpellé de nombreux observateurs et notamment le journaliste Nabil Djellit. Ce dernier estime que l’international algérien est plombé par le recrutement de l’OM et qu’il pourrait même s’en aller dans six mois.
Titulaire à Rennes (1-0) et lors de la réception du Paris FC (5-2), c’est depuis le banc de touche qu’Amine Gouiri a assisté à la défaite de l’OM sur la pelouse de l’OL (1-0) dimanche soir. Remplaçant au coup d’envoi, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) n’est même pas entré en jeu.
L’absence de Gouiri, un choix « physique »
Un choix « physique », a expliqué Roberto De Zerbi après la rencontre. « Je ne l’ai pas vu en très grande forme cette semaine. C’est tout, ça arrive. On ne peut pas être tout le temps au top de sa condition physique. On sentait qu’Aubameyang, Traoré et Nadir pouvaient mieux faire. »
« Dans 6 mois, il est possible qu'il ne soit plus là »
Pour le journaliste de L’Equipe Nabil Djellit, Amine Gouiri fait les frais du recrutement de l’OM et il ne serait pas étonné qu’il ne soit plus là dans six mois. « La hype Amine Gouiri plombée par le recrutement dans son secteur de jeu... Dans 6 mois, il est possible qu'il ne soit plus là. Voilà ce qu'est devenu l'OM de Longoria, un aéroport… », a-t-il déclaré sur X.