Transfert de Gouiri : Il annonce son départ de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Remplaçant au coup d’envoi et resté sur le banc tout au long de l’Olympico contre l’OL (1-0) dimanche soir, l’absence d’Amine Gouiri a interpellé de nombreux observateurs et notamment le journaliste Nabil Djellit. Ce dernier estime que l’international algérien est plombé par le recrutement de l’OM et qu’il pourrait même s’en aller dans six mois.

Titulaire à Rennes (1-0) et lors de la réception du Paris FC (5-2), c’est depuis le banc de touche qu’Amine Gouiri a assisté à la défaite de l’OM sur la pelouse de l’OL (1-0) dimanche soir. Remplaçant au coup d’envoi, l’international algérien (12 sélections, 5 buts) n’est même pas entré en jeu.

L’absence de Gouiri, un choix « physique » Un choix « physique », a expliqué Roberto De Zerbi après la rencontre. « Je ne l’ai pas vu en très grande forme cette semaine. C’est tout, ça arrive. On ne peut pas être tout le temps au top de sa condition physique. On sentait qu’Aubameyang, Traoré et Nadir pouvaient mieux faire. »