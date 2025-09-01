«Un grand joueur...» : Le transfert à l'OM qui fait halluciner Bertrand Latour

Alexis Brunet

Après avoir été placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot va bel et bien quitter l’OM. Le club phocéen s’est mis d’accord avec l’AC Milan, qui va débourser 10M€ pour recruter le milieu de terrain. Une vraie mauvaise nouvelle selon Bertrand Latour, qui affirme que la Ligue 1 va perdre un nouveau grand joueur.

Comme c’est souvent le cas, la fin de mercato est particulièrement agitée à l’OM. Le club phocéen compte encore apporter de nombreuses corrections à son effectif, que cela soit avec des achats ou bien des ventes. Pablo Longoria s'active donc de tous les côtés et le président marseillais a d’ailleurs bouclé un transfert vers l’Italie.

Rabiot va rejoindre l’AC Milan Ce n’est un secret pour personne, Adrien Rabiot était placé sur la liste des transferts depuis quelques semaines. Alors que l’on imaginait que le milieu de terrain allait peut-être rester à l’OM, cela ne sera finalement pas le cas. En effet, d’après de nombreuses sources, Marseille aurait trouvé un accord avec l’AC Milan pour une arrivée du Français contre un chèque de 10M€.