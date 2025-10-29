Transfert d’un buteur : Le PSG fait exploser les prix !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’Hugo Ekitike fait un carton depuis le début de la saison avec Liverpool, l’attaquant français avait eu plus de mal sous le maillot du PSG. Le club de la capitale avait pourtant sorti le chéquier pour s’offrir celui qui évoluait alors au Stade Reims. Un transfert annoncé à l’époque à 36M€. Et si le PSG a payé autant pour Ekitike, ce ne serai pas pour rien…

En 2022, au sortir d’une belle saison avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike tape dans l’oeil de Luis Campos. Pour le conseiller sportif du PSG, recruter l’attaquant français devient une priorité et le transfert parvient à être bouclé. Mais voilà que pour arriver à ses fins, Paris a dû sortir une grosse somme : 36M€. Mais comment expliquer un tel prix pour Ekitike, dont la valeur ne semblait pas être aussi haute à l’époque ?

« Ekitike est un profil, rare, atypique » Pour So Foot Club, l'agent Badara Wagué a justifié le prix payé par le PSG pour Hugo Ekitike. C’est ainsi qu’il a fait savoir : « Si on prend Hugo Ekitike, quand il quitte le centre de formation de Reims, il doit être valorisé à 600 000€, puis 3 ou 4 millions. Et il part au PSG pour 36 millions ! Qu’est-ce qui explique cette différence ? Ekitike est un profil, rare, atypique ».