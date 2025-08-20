Transfert d'un buteur : Daniel Riolo annonce un gros coup à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après avoir rejoint l'OM en provenance de Brighton, Neal Maupay pourrait faire ses valises. Courtisé en France et à l'étranger, le buteur aurait donc le choix pour son prochain club. Recruter Maupay pourrait d'ailleurs être un très bon coup, c'est en tout cas ce qu'estime Daniel Riolo à propos du cas de l'Olympien.

Désormais devancé par Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang au poste de numéro 9, Neal Maupay aurait tout intérêt à quitter l'OM pour avoir du temps de jeu. Alors que son avenir s'écrirait possiblement loin de la Canebière, l'attaquant de 29 ans est, selon les informations dévoilées par le10sport.com, dans les petits papiers de l'OGC Nice, du Genoa ou encore de Brentford. Qui rafler la mise pour Maupay ?

Maupay à l'OM, c'est fini ? Lors de L'After Foot, Daniel Riolo s'est prononcé sur la situation de Neal Maupay à l'OM. Et dans un premier temps, il a confié : « Lors de la première partie de saison (2024-2025), il est important dans le jeu, dans l'esprit, parce que l'OM souffrait justement de la saison d'avant de ce côté là, et il a apporté un caractère, une détermination qui a fait du bien à tout le monde, peu importe le nombre de buts exacts qu'il a marqués. Ce qu'il apportait dans le jeu, par ses déplacements et ses remises, ça a beaucoup compté ».