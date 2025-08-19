60M€ : Le PSG insiste pour ce buteur de l'équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain devrait bientôt se séparer de Randal Kolo Muani. Alors que des discussions avancées ont lieu actuellement avec la Juventus, un accord semble proche pour un nouveau prêt. Toutefois, un désaccord persiste concernant les conditions de l'option d'achat de l’international français, qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique.

La question n’est désormais plus de savoir si Randal Kolo Muani va quitter le PSG, mais quand. L’attaquant de l’équipe de France n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique et souhaite retourner à la Juventus, où il a débuté l’année. Une envie partagée par la direction turinoise, en discussions depuis de très longues semaines avec le PSG. Cette fois, un accord semble imminent.

60M€ au total pour Kolo Muani ? Après avoir déboursé 85M€ pour s’attacher ses services à l’été 2023, le Paris Saint-Germain pourrait bien empocher la somme de 60M€ pour son joueur. En plus des 5M€ obtenus pour son prêt l’hiver dernier, les discussions portent aujourd’hui sur un nouveau prêt payant de 10M€, avec une obligation d’achat de 45M€, mais un point empêche encore les deux parties de conclure un accord.