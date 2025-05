Transfert d’un attaquant : La révélation surprise à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a mis la main sur Amine Gouiri pour 22M€ bonus compris au cours du dernier mercato hivernal. L’ex-attaquant du Stade Rennais s’est transformé en buteur sous les ordres de Roberto De Zerbi. Une facette que Pablo Longoria souhaitait voir de sa part après avoir souffert en tant qu’adversaire.

Après le fiasco Elye Wahi qui n’a tenu que six petits mois à l’OM avant d’être vendu à l’Eintracht Francfort cet hiver, le comité directeur marseillais a décidé de miser sur Amine Gouiri. Et pour le moment, c’est un pari gagnant de la part de l’Olympique de Marseille au vu des 9 réalisations et 3 passes décisives de l’international algérien depuis son arrivée.

«Il m’a dit : « Tu marquais souvent contre Marseille, donc maintenant, je suis content de t’avoir dans mon équipe »»

Amine Gouiri a hérité du numéro 9 à l’OM et évolue seul à la pointe de l’attaque. Une volonté claire de la part de la direction marseillaise de responsabiliser l’attaquant et de faire de lui plus qu’une éternelle promesse. En interview pour Onze Mondial, Gouiri a dévoilé un échange surprise avec Pablo Longoria. « Lors de nos discussions, il m’a dit : « Tu marquais souvent contre Marseille, donc maintenant, je suis content de t’avoir dans mon équipe ».

«Ça fait cinq ans qu’il est au club, il fait un super travail»

Le président de l’Olympique de Marseille a reçu un les louanges de son nouvel attaquant qui estime que son travail est colossal depuis son arrivée en tant que directeur sportif en 2020. « Nos échanges sont toujours sympas et enrichissants. Ça fait cinq ans qu’il est au club, il fait un super travail. Avant ça, il a également eu des passages remarqués à Valence et en Italie ».