Transfert d’un attaquant : La masterclass impensable du PSG ?

Alors que le transfert de Randal Kolo Muani au PSG est considéré comme un gros raté, le journaliste Fabrice Hawkins a fait une révélation importante sur ce dossier en affirmant que le montant évoqué pour l'international français incluait des bonus non activés, réduisant ainsi le prix réel.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a été poussé vers la sortie par le PSG l’hiver dernier, puis de nouveau cet été. Après l’échec des négociations avec la Juventus, où il a évolué durant la première partie de l’année, l’international français a pris la direction de Tottenham, sous la forme d’un autre prêt, sans option d’achat.

« Kolo Muani n’a pas coûté 90 millions d’euros » Désireux de vendre Randal Kolo Muani, le PSG n’a donc pas trouvé preneur cet été mais peut encore garder espoir. Invité de 100% PSG, le journaliste Fabrice Hawkins a en effet lâché une précision de taille sur ce dossier. « Contrairement à ce qui se dit partout, Randal Kolo Muani n’a pas coûté 90 millions d’euros. Je vais même dire, si le PSG réussit à bien le vendre, il n’aura rien coûté au PSG. Mais pour ça il faudra bien le vendre, pour l’instant ce n’est pas le cas car il est prêté sans option d’achat à Tottenham », explique le journaliste de RMC.