Transfert d’un attaquant à l’OM : Les deux options annoncées en direct !

Alexis Brunet

Après avoir copieusement recruté cet été, l’OM cherche à dégraisser son effectif. Jonathan Rowe fait notamment partie des candidats au départ, lui qui n’est pas titulaire à Marseille. L’Anglais a des touches en Italie et en Turquie, mais ce sont surtout deux formations de Serie A qui se disputent les services de l’attaquant marseillais.

Ce vendredi, la Ligue 1 fait son grand retour et c’est l’OM qui ouvre le bal. Les protégés de Roberto De Zerbi se rendent sur la pelouse de Rennes où ils espèreront lancer parfaitement leur saison et ne pas lâcher des premiers points par rapport au PSG qui jouera dimanche soir contre Nantes.

Rowe a des touches en Serie A Pour cette rencontre face à Rennes, Roberto De Zerbi ne peut pas compter sur Igor Paixao et Facundo Medina, mais Jonathan Rowe est bien là. L’Anglais est pourtant annoncé sur le départ car il souhaiterait un statut de titulaire, ce que ne peut pas lui garantir l’OM. Dans l’After Foot, le journaliste Florian Gautreau a d’ailleurs fait des révélations concernant l’attaquant marseillais, qui aurait attiré l’œil de deux formations italiennes notamment. « S'il y a bien un joueur qui a marqué des points durant cette préparation, c'est Jonathan Rowe. C'est d'ailleurs pour cela qu'il affole le marché. Il est suivi en Italie et en Turquie. Mais c'est surtout l'Italie qui faisait le forcing aux dernières nouvelles. Il y avait notamment l'Atalanta et l'AS Roma. »