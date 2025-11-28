Transfert d’Olise : Le «fantasme» au PSG, l’annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a su parfaitement se renforcer à l’hiver 2025 avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia qui s’est avéré être la pièce-manquante du puzzle de Luis Enrique. La foudre ne retombera pas deux fois au même endroit d’après Dominique Séverac qui lâche une punchline avec Michael Olise notamment. Explications.

Michael Olise, avant de s’engager en faveur du Bayern Munich à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace, figurait sur les tablettes du PSG comme The Athletic le soulignait à l’époque. Devenu international français depuis, le gamin de Londres a pris une tout autre dimension en Bavière ainsi qu’en équipe de France. Au point où il serait le renfort hivernal idoine pour le Paris Saint-Germain, mais idyllique selon Dominique Séverac.

«Sauf si vous me dites que Michael Olise veut un transfert. Si c'est pour recruter un joueur du niveau de Barcola, ça ne sert à rien » « Dites-moi maintenant qui recruter ? Un joueur qui a envie de partir et qui plairait à Luis Enrique. Si vous trouvez, je vous paie un verre. Kvara était une piste estivale qui a abouti en hiver mais là, il n'y a personne qui souhaite bouger. Sauf si vous me dites que Michael Olise veut un transfert. Si c'est pour recruter un joueur du niveau de Barcola, même le bon Barcola, ça ne sert à rien ». a reconnu le journaliste du Parisien à un internaute du journal de la capitale jeudi après la victoire du PSG en saison régulière de Ligue des champions contre Tottenham (5-3).