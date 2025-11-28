Transfert d’Olise : Le «fantasme» au PSG, l’annonce choc !

Le PSG a su parfaitement se renforcer à l’hiver 2025 avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia qui s’est avéré être la pièce-manquante du puzzle de Luis Enrique. La foudre ne retombera pas deux fois au même endroit d’après Dominique Séverac qui lâche une punchline avec Michael Olise notamment. Explications.
Michael Olise, avant de s’engager en faveur du Bayern Munich à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace, figurait sur les tablettes du PSG comme The Athletic le soulignait à l’époque. Devenu international français depuis, le gamin de Londres a pris une tout autre dimension en Bavière ainsi qu’en équipe de France. Au point où il serait le renfort hivernal idoine pour le Paris Saint-Germain, mais idyllique selon Dominique Séverac.
«Sauf si vous me dites que Michael Olise veut un transfert. Si c'est pour recruter un joueur du niveau de Barcola, ça ne sert à rien »
« Dites-moi maintenant qui recruter ? Un joueur qui a envie de partir et qui plairait à Luis Enrique. Si vous trouvez, je vous paie un verre. Kvara était une piste estivale qui a abouti en hiver mais là, il n'y a personne qui souhaite bouger. Sauf si vous me dites que Michael Olise veut un transfert. Si c'est pour recruter un joueur du niveau de Barcola, même le bon Barcola, ça ne sert à rien ». a reconnu le journaliste du Parisien à un internaute du journal de la capitale jeudi après la victoire du PSG en saison régulière de Ligue des champions contre Tottenham (5-3).
«Les supporters vivent dans le fantasme des transferts en pensant que ça résout des problèmes»
D’ailleurs, la bonne pioche Khvicha Kvaratskhelia était une occasion hivernale qui ne se présentera plus pour le PSG d’après Séverac qui s’est montré très clair sur l’opinion populaire liée au mercato. « Un pur 9 ne viendra pas puisqu'il ne jouerait pas plus que Ramos. Les supporters vivent dans le fantasme des transferts en pensant que ça résout des problèmes. Mais si c'est pour avoir le nouveau Ramos, le nouveau Kang-In Lee ou un Ibrahima Mbaye un peu amélioré, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est pour trouver un autre Kvara, ok. Mais il n'y en a pas de dispo sur le marché. Donc, Paris va conserver ce qu'il a et continuer avec cet effectif avec lequel il a remporté la Ligue des champions. Et verra l'été prochain qui et quoi changer ». Le message est passé.