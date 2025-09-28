Transfert désastreux à l'OM : L'Angleterre enterre déjà la star du mercato !

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM a notamment réalisé le plus gros transfert de son histoire en recrutant Igor Paixao pour 35M€, bonus compris. Un temps annoncé à Leeds, l'ailier brésilien réalise toutefois des débuts compliqués à Marseille, ce qui fait sourire du côté de l'Angleterre.
Durant le mercato estival, l'OM a bouclé le transfert d'Igor Paixao pour 35M€, bonus compris, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen qui a devancé Leeds dans la course à la signature de l'ailier brésilien. Cependant, son début de saison est loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert, ce qui amuse bien Leeds United News, site spécialisé.
Le transfert de Paixao fait réagir en Angleterre
« Leeds était tout proche de recruter Paixao cet été. C’est finalement Marseille qui l’a recruté pour 35 millions d’euros. Le Brésilien connaît un début de saison difficile. Il n’a disputé que trois matchs pour le moment avec le club français », peut-on lire sur le site anglais qui ne s'arrête pas en si bon chemin.
«Leeds a évité un désastre»
« Il n’a marqué aucun but et délivré aucune passe décisive. Leeds a peut-être eu de la chance en le recrutant pas. Le club ne pouvait pas se permettre de recruter des joueurs blessés à leur arrivée. En ne recrutant pas Paixao et Habib Diarra (également ciblé par Leeds cet été avant de filer à Sunderland, NDLR), Leeds a évité un désastre à 60 millions d’euros », ajoute Leeds United News.