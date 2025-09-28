Transfert désastreux à l'OM : L'Angleterre enterre déjà la star du mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif lors du précédent mercato estival, l'OM a notamment réalisé le plus gros transfert de son histoire en recrutant Igor Paixao pour 35M€, bonus compris. Un temps annoncé à Leeds, l'ailier brésilien réalise toutefois des débuts compliqués à Marseille, ce qui fait sourire du côté de l'Angleterre.

Durant le mercato estival, l'OM a bouclé le transfert d'Igor Paixao pour 35M€, bonus compris, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen qui a devancé Leeds dans la course à la signature de l'ailier brésilien. Cependant, son début de saison est loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert, ce qui amuse bien Leeds United News, site spécialisé.

Le transfert de Paixao fait réagir en Angleterre « Leeds était tout proche de recruter Paixao cet été. C’est finalement Marseille qui l’a recruté pour 35 millions d’euros. Le Brésilien connaît un début de saison difficile. Il n’a disputé que trois matchs pour le moment avec le club français », peut-on lire sur le site anglais qui ne s'arrête pas en si bon chemin.