Transfert de Vinicius Jr : La décision choc du Real Madrid !

Depuis quelques semaines maintenant, l’avenir de Vinicius Jr semble incertain au Real Madrid. Son contrat expire en juin 2027, ce qui signifie qu’un transfert à l’issue de la saison n’est pas à exclure. Le club madrilène aurait d’ailleurs pris une décision étonnante au sujet de l’international auriverde, qui a eu du mal à accepter son nouveau rôle sous les ordres de Xabi Alonso.

Que fera Vinicius Jr l’été prochain ? La réponse semble encore assez floue. Le contrat de l’international auriverde au Real Madrid expire en juin 2027, et les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Cela signifie que le Brésilien pourrait quitter les Merengue à l’issue de la saison, afin d’éviter un départ libre.

Le Real Madrid a fixé son prix pour Vinicius Jr Le Real Madrid aurait d’ailleurs pris une décision étonnante. D’après les informations de TEAMtalk, la Casa Blanca aurait déjà fixé un prix pour le transfert de Vinicius Jr. Le montant n’aurait toutefois pas filtré. Mais le club madrilène commencerait à se préparer à l’éventualité que l’attaquant de 25 ans fasse ses valises dans quelques mois.