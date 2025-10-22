Transfert de vedettes : La grande décision du PSG !

Lors de l'été 2023, le PSG a mis fin à la génération bling-bling, se débarrassant de toutes ses superstars, dont Lionel Messi et Neymar. Aujourd'hui, le club de la capitale n'a pas changé son fusil d'épaule, comptant miser sur une groupe jeune et fort. Par conséquent, il n'y aura plus de « petites vedettes » au PSG.
Le PSG a acté la fin de la génération bling-bling
Grâce à sa nouvelle politique, basée sur la construction d'un groupe jeune et fort, le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Ainsi, il n'est pas question pour le club parisien de revenir en arrière. Comme l'a affirmé Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le PSG refuse catégoriquement de recruter des « petites vedettes » à l'avenir.
«Vous ne verrez plus de petites vedettes débarquer»
« N’y a-t-il pas un "risque" à vouloir modifier ce groupe, ce collectif lors du mercato hivernal ? On a bien vu cet été que Luis Enrique et Luis Campos ne prennent pas de risque et qu'ils n'investissent que s'ils sont sûrs de leur coup. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas recruté de latéral droit, ils n'ont pas trouvé la perle rare, le joueur capable de se fondre dans le collectif et qui possède le profil technique et mental pour évoluer à ce poste au PSG. Ils ne recruteront jamais un joueur qui pourrait déstabiliser l'équilibre du vestiaire. C'est pour ça que vous ne verrez plus de petites vedettes débarquer. Ils peuvent se tromper sur la capacité des recrues à passer un cap (Skriniar, Kolo Muani), mais ils ne feront aucune erreur sur son état d'esprit », a répondu Laurent Perrin lors d'un tchat avec des internautes.