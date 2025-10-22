Transfert de vedettes : La grande décision du PSG !

Amadou Diawara

Après avoir dépensé une fortune pour s'offrir toutes les plus grandes stars de la planète, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement révolutionné. En effet, l'écurie rouge et bleu a décidé de mettre fin à sa génération bling-bling. Ainsi, dès l'été 2023, le PSG s'est débarrassé de toutes ses vedettes, notamment Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti.

Le PSG a acté la fin de la génération bling-bling Grâce à sa nouvelle politique, basée sur la construction d'un groupe jeune et fort, le PSG a remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Ainsi, il n'est pas question pour le club parisien de revenir en arrière. Comme l'a affirmé Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le PSG refuse catégoriquement de recruter des « petites vedettes » à l'avenir.