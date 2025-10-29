Transfert de Thauvin : Le vestiaire du RC Lens intervient !

Sorti des radars de l’équipe de France depuis plusieurs années, Florian Thauvin a fait un retour remarqué lors de la dernière trêve internationale. Tout ça grâce à ses prestations sous le maillot du RC Lens, qui a signé un très joli coup en allant le chercher à l’Udinese lors du mercato estival.
On l’avait presque oublié. Parti au Mexique en 2021 puis en Italie, Florian Thauvin en a fait du chemin ces dernières années. Mais il a finalement décidé de revenir en Ligue 1 à 32 ans, pour le plus grand bonheur des supporters Sang et Or.
« Ils ont pu s’imprégner des principes collectifs qui doivent nous animer »
Et également celui de Pierre Sage, qui ce mardi en conférence de presse s’est exprimé au sujet de l’intégration de Florian Thauvin ainsi que des autres recrues lensoises. « A partir du moment où on a fait nos matchs de préparation en les intégrant au fur et à mesure, ils ont pu s’imprégner des principes collectifs qui doivent nous animer » a expliqué le coach du RC Lens.
« On se doit de donner à la fois la reconnaissance à la performance, mais aussi... »
« L’enchaînement des matchs et des performances nous a permis d’affiner le 11, les positions et d’arriver à la version actuelle qui peut être mise en cause d’un match à l’autre » a poursuivi Pierre Sage. « Encore une fois, c’est du pilotage à vue et on se doit de donner à la fois la reconnaissance à la performance, mais aussi de challenger ceux qui sont un peu moins performants dans certaines périodes, alors que d’autres attendent leur tour et envoient des bons signaux… ».