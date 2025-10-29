Transfert de Thauvin : Le vestiaire du RC Lens intervient !

Axel Cornic

Sorti des radars de l’équipe de France depuis plusieurs années, Florian Thauvin a fait un retour remarqué lors de la dernière trêve internationale. Tout ça grâce à ses prestations sous le maillot du RC Lens, qui a signé un très joli coup en allant le chercher à l’Udinese lors du mercato estival.

On l’avait presque oublié. Parti au Mexique en 2021 puis en Italie, Florian Thauvin en a fait du chemin ces dernières années. Mais il a finalement décidé de revenir en Ligue 1 à 32 ans, pour le plus grand bonheur des supporters Sang et Or.

« Ils ont pu s’imprégner des principes collectifs qui doivent nous animer » Et également celui de Pierre Sage, qui ce mardi en conférence de presse s’est exprimé au sujet de l’intégration de Florian Thauvin ainsi que des autres recrues lensoises. « A partir du moment où on a fait nos matchs de préparation en les intégrant au fur et à mesure, ils ont pu s’imprégner des principes collectifs qui doivent nous animer » a expliqué le coach du RC Lens.