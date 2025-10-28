Florian Thauvin : ll prend une claque, la grosse révélation !

Au RC Lens, Florian Thauvin n'a pas eu besoin de longtemps afin de s'acclimater à sa nouvelle vie lensoise. Le champion du monde 2018 a même eu un impact sur les habitudes de l'équipe de Pierre Sage... au centre d'entraînement. Taulier du vestiaire, Jonathan Gradit a partagé sa belle surprise.
Florian Thauvin (32 ans) a signé son retour dans l'hexagone après quatre années d'exil du côté du Mexique aux Tigres UANL ainsi qu'à l'Udinese. Direction le RC Lens après son long passage à l'OM pour le champion du monde tricolore 2018 où il a notamment été accueilli par Jonathan Gradit, taulier du vestiaire lensois qu'il côtoie depuis 2019.
«On a été agréablement surpris»
Quelques semaines après l'arrivée de Florian Thauvin au RC Lens, Jonathan Gradit n'a pas tari d'éloges à l'égard de celui qui a signé son retour en équipe de France pendant cette trêve internationale d'octobre. « On ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand on voit un joueur de ce calibre qui arrive. A Lens, on n'a pas l'habitude de voir des joueurs de très haut niveau comme ça. On se pose toujours des questions, mais on a été agréablement surpris. C'est quelqu'un de très simple qui s'est directement intégré avec tout le monde ».
«C'est une superbe trouvaille»
Invité de l'émission Rothen s'enflamme, le défenseur du RC Lens a assuré sur les ondes de RMC à quel point Florian Thauvin a changé le quotidien du club nordiste.
« Il a aussi apporté son professionnalisme, c'est très important de le dire parce qu'il a connu le très haut niveau. Il a apporté beaucoup de rigueur au centre d'entraînement. Dans la nutrition aussi, il se bat souvent avec le diététicien pour toujours augmenter la rigueur. Il a apporté de bonnes choses et c'est aussi quelqu'un de simple et c'est super important pour un club comme Lens. C'est une superbe trouvaille. C'est un joueur différent, qui aime bien jouer et qui est très technique. Il nous apporte une touche supplémentaire hyper intéressante et qui peut nous permettre d'être en haut du classement ».