Florian Thauvin : ll prend une claque, la grosse révélation !

Au RC Lens, Florian Thauvin n'a pas eu besoin de longtemps afin de s'acclimater à sa nouvelle vie lensoise. Le champion du monde 2018 a même eu un impact sur les habitudes de l'équipe de Pierre Sage... au centre d'entraînement. Taulier du vestiaire, Jonathan Gradit a partagé sa belle surprise.

Florian Thauvin (32 ans) a signé son retour dans l'hexagone après quatre années d'exil du côté du Mexique aux Tigres UANL ainsi qu'à l'Udinese. Direction le RC Lens après son long passage à l'OM pour le champion du monde tricolore 2018 où il a notamment été accueilli par Jonathan Gradit, taulier du vestiaire lensois qu'il côtoie depuis 2019.

«On a été agréablement surpris» Quelques semaines après l'arrivée de Florian Thauvin au RC Lens, Jonathan Gradit n'a pas tari d'éloges à l'égard de celui qui a signé son retour en équipe de France pendant cette trêve internationale d'octobre. « On ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand on voit un joueur de ce calibre qui arrive. A Lens, on n'a pas l'habitude de voir des joueurs de très haut niveau comme ça. On se pose toujours des questions, mais on a été agréablement surpris. C'est quelqu'un de très simple qui s'est directement intégré avec tout le monde ».