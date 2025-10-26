OM : Les retrouvailles virent au calvaire pour Thauvin !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de l’OM entre 2013 et 2021, Florian Thauvin retrouvait son ancien club samedi soir avec le maillot du RC Lens, qu’il a rejoint l’été dernier. Un match très particulier pour le champion du monde 2018 et difficile « au niveau psychologique », comme il l’a confié à l’issue de la rencontre.

Quatre ans après son départ, ce samedi marquait les retrouvailles entre Florian Thauvin et l’OM, où il a passé huit ans. Un moment forcément spécial pour l’attaquant du RC Lens, qui n’était pas très à l’aise à l’idée de jouer face à son ancienne équipe.

« Au niveau psychologique, ce n’était pas facile » « C’était vraiment dur de débuter ce match pour moi. Marseille, c’est mon club de cœur. J’y ai passé la moitié de ma carrière donc bien évidemment que jouer face à eux, je n’avais pas le cul entre deux chaises, mais pas loin. Il faut que je représente le RC Lens, un club auquel je suis en train d’énormément m’attacher. Un club qui ressemble beaucoup à l’OM aussi. C’était un bon compromis pour moi pour revenir en France, mais effectivement, au niveau psychologique, ce n’était pas facile aujourd’hui », a confié Florian Thauvin au micro de Téléfoot.