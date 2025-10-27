PSG - Transfert à 60M€ : Il annonce une catastrophe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé plus de 60M€ lors du dernier mercato estival pour attirer Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth, et le défenseur central ukrainien peine encore à convaincre les observateurs. Pierre Ménès se lâche d'ailleurs sur le niveau de jeu de Zabarnyi et craint une catastrophe industrielle vu son prix d'achat.

Déjà en quête du successeur de Marquinhos sur le long-terme, le PSG n'a donc pas hésité à miser gros sur Illia Zabarnyi cet été. Le défenseur central ukrainien est arrivé en provenance de Bournemouth pour 63M€, mais son niveau de jeu semble surtout préoccuper les observateurs pour le moment. Certains craignent que le PSG ait très mal investi tout cet argent et que le recrutement de Zabarnyi court à la catastrophe, et Pierre Ménès notamment ne cache pas son inquiétude dans une vidéo sur sa chaine Youtube.

« Il ne sait pas défendre d’homme à homme » « Le match de Leverkusen, il provoque deux penalties et se fait expulser parce qu’il ne sait pas défendre d’homme à homme, ce qui est quand même un problème à la fois pour un défenseur central, et surtout pour un défenseur central de 60M€. Moi ce que je critique, c’est surtout le prix de Zabarnyi », lâche Ménès sur le défenseur central ukrainien du PSG.