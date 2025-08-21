Transfert de Rabiot : Un incroyable échange va être proposé à l’OM !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot devrait quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival, avec plusieurs pistes qui ont déjà été évoquées. L’une d’entre elles pourrait le mener vers un retour en Serie A, puisque l’ancien de la Juventus serait dans le viseur de l’AC Milan de son ancien mentor Massimiliano Allegri.

C’est le gros dossier de cette fin de mercato. Après la crise déclenchée par la défaite face au Stade Rennais (0-1), l’OM a décidé de mettre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Mais si le premier devrait bientôt boucler son départ vers Bologna, pour l’international français les choses semblent être plus délicates.

Quel avenir pour Adrien Rabiot ? L’entourage de Rabiot a récemment annoncé que plusieurs clubs auraient pris contact à la suite de la décision de l’OM de le placer sur la liste des transferts, mais la version de la presse italienne est différente. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet ce mercredi que pour le moment, aucun club n’aurait concrètement bougé pour boucler son transfert, mais une offre assez spéciale pourrait bientôt arriver.