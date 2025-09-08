Transfert de Rabiot : L'OM a déjà trouvé mieux sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, contre toute attente, l'OM a décidé de placer Adrien Rabiot sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Le milieu de terrain a finalement rejoint l'AC Milan en toute fin de mercato, ce qui a libéré de la masse salariale pour boucler le prêt de Benjamin Pavard. Une signature encore plus important que celle de Rabiot selon Bertrand Latour.

La première journée de Ligue 1 a eu de grosses conséquences sur le mercato de l'OM. Et pour cause, la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot a poussé les deux joueurs au départs, ce qui a changé les derniers jours du mercato pour l'OM qui en a profité pour recruter Benjamin Pavard. Et l'arrivée du champion du monde 2018 est un coup encore plus fort que la signature d'Adrien Rabiot selon Bertrand Latour.

Pavard, encore plus fort que Rabiot ? « Pour moi c’est un coup qui est encore supérieur à celui de l’été dernier qui était de faire venir Rabiot, parce que là vous faites arriver à l’OM un joueur qui a été titulaire en finale de Ligue des Champions la saison dernière. Il n’avait pas joué depuis un mois et demi au moment où il joue la finale. Je me souviens être allé le voir à Milan quatre jours avant et en lui disant : ça va jouer, ça va pas jouer ? Parce que précisément il était blessé et, en n’étant pas à 100%, il débute la finale », raconte-t-il sur le plateau du Late Football Club sur Canal+ Sport.