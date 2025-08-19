Transfert de Rabiot : Le comportement qui choque le vestiaire de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un premier temps écarté du groupe après son altercation avec Jonathan Rowe, vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot est maintenant poussé vers la sortie par l’OM. Une décision qui ne serait pas seulement le fruit de cet incident, mais également la conséquence d’insultes et d’un comportement qui aurait choqué le vestiaire.

La défaite à Rennes (1-0) vendredi, pour le compte de la première journée de Ligue 1, aura eu de lourdes conséquences à l’OM. Elle a été suivie d’une altercation et d’un échange de coups entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, deux joueurs dont le club veut désormais se séparer.

L’OM pousse Rabiot vers la sortie Si ce n’est pas une surprise pour l’Anglais, déjà annoncé vers un départ, l’OM a fait un choix fort avec Adrien Rabiot. Comme indiqué par RMC Sport, ils ont été informés tous les deux lundi du choix du club. Une décision collégiale, selon L’Équipe, prise par Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi et pas seulement par ce dernier, comme le laissait entendre Véronique Rabiot.