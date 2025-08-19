Transfert de Rabiot : Le comportement qui choque le vestiaire de l’OM !

Dans un premier temps écarté du groupe après son altercation avec Jonathan Rowe, vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), Adrien Rabiot est maintenant poussé vers la sortie par l’OM. Une décision qui ne serait pas seulement le fruit de cet incident, mais également la conséquence d’insultes et d’un comportement qui aurait choqué le vestiaire.
La défaite à Rennes (1-0) vendredi, pour le compte de la première journée de Ligue 1, aura eu de lourdes conséquences à l’OM. Elle a été suivie d’une altercation et d’un échange de coups entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, deux joueurs dont le club veut désormais se séparer.
L’OM pousse Rabiot vers la sortie
Si ce n’est pas une surprise pour l’Anglais, déjà annoncé vers un départ, l’OM a fait un choix fort avec Adrien Rabiot. Comme indiqué par RMC Sport, ils ont été informés tous les deux lundi du choix du club. Une décision collégiale, selon L’Équipe, prise par Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi et pas seulement par ce dernier, comme le laissait entendre Véronique Rabiot.
Un comportement qui a choqué le vestaire
D’après les informations de RMC Sport, l’OM estime qu’Adrien Rabiot a eu un comportement inadmissible et veut montrer que l'institution est au-dessus de tout, mais cette décision ne serait pas uniquement due à cet incident. En effet, elle serait également le résultat d’insultes et d’un comportement qui aurait choqué plusieurs personnes au sein du vestiaire.