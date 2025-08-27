Transfert de Rabiot : La décision choquante de l’OM !

D’abord placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot a vu Roberto De Zerbi lui tendre la main pour un retour dans le groupe. Un sacré coup de tonnerre dans ce feuilleton qui pourrait toutefois avoir des conséquences du côté de l’OM. Un retour en arrière pourrait effectivement faire grandement parler à Marseille.
Ces derniers jours, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour d'Adrien Rabiot dans le groupe, malgré le fait qu'il ait été placé sur la liste des transferts par la direction de l'OM après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une situation qui surprend Najim Medini.
« J’ai été un peu choqué. Si Rabiot est réintégré, c’est honteux et ridicule. Les mots ont un sens et du poids. De Zerbi a tenu des propos forts et 24 heures plus tard, il se contredit. On nous prend pour des cons », lâche-t-il au micro de Winamax TV.
« Ils ont parlé de violence inouïe. De Zerbi a dit qu’il ne voulait pas se prostituer pour un joueur. Il y a eu des déclarations de Véronique Rabiot. Elle a dit que De Zerbi n’arrêtait pas d’aboyer et que Benatia et Longoria n’avaient rien à faire là. Si tu commences à parler dans la presse… Il y a un moment, ça a du sens. On se sent trahis. Je me rangeais avec le club », ajoute Najim Medini.