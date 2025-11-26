Transfert de Neymar : C’est la folie à cause du PSG !

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football en réalisant le transfert de Neymar. Pour s’offrir le Brésilien, alors au FC Barcelone, le club de la capitale n’a pas hésité à lever sa clause libératoire, fixée à 222M€. Un transfert retentissant qui a bien évidemment fait souffler un vent de folie en Catalogne comme a pu le raconter Lucas Digne.
Joueur du PSG de 2017 à 2023, Neymar avait décidé de rejoindre le club de la capitale en provenance du FC Barcelone. Alors coéquipier de Lionel Messi, le Brésilien voulait sortir de l’ombre de l’Argentin et être le numéro 1 dans son équipe. Le PSG lui a proposé cela, payant au passage sa clause libératoire de 222M€ pour se l’offrir. Forcément, pour le Barça, ce départ de Neymar a été une grosse perte.
« On sent que c’est plus agité que la normale »
Alors au FC Barcelone au moment du transfert de Neymar, Lucas Digne a raconté l’ambiance chez les Blaugrana à cette période. Le Français confie alors pour Téléfoot : « Comment on vit cette période ? C’est un peu agité. On ne sait pas tout ce qui se passe derrière, en backstage. On sent que c’est plus agité que la normale ».
« Il était tranquille »
« Tout le monde essaye de le retenir. On connait tous sa qualité, on savait qu’il était important au Barça. Après, je pense que son choix était déjà fait. Il était dans quel mood lui ? Il était tranquille. Il s’entraînait avec le sourire tout le temps », a ensuite expliqué Lucas Digne.