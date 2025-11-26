Transfert de Neymar : C’est la folie à cause du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football en réalisant le transfert de Neymar. Pour s’offrir le Brésilien, alors au FC Barcelone, le club de la capitale n’a pas hésité à lever sa clause libératoire, fixée à 222M€. Un transfert retentissant qui a bien évidemment fait souffler un vent de folie en Catalogne comme a pu le raconter Lucas Digne.

Joueur du PSG de 2017 à 2023, Neymar avait décidé de rejoindre le club de la capitale en provenance du FC Barcelone. Alors coéquipier de Lionel Messi, le Brésilien voulait sortir de l’ombre de l’Argentin et être le numéro 1 dans son équipe. Le PSG lui a proposé cela, payant au passage sa clause libératoire de 222M€ pour se l’offrir. Forcément, pour le Barça, ce départ de Neymar a été une grosse perte.

« On sent que c’est plus agité que la normale » Alors au FC Barcelone au moment du transfert de Neymar, Lucas Digne a raconté l’ambiance chez les Blaugrana à cette période. Le Français confie alors pour Téléfoot : « Comment on vit cette période ? C’est un peu agité. On ne sait pas tout ce qui se passe derrière, en backstage. On sent que c’est plus agité que la normale ».