Transfert de Mbappé : Le prix colossal est connu ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Lors de son arrivée au Santiago Bernabeu, la star de 26 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'en 2029. D'après l'Observatoire du Football CIES, la valeur marchande de Kylian Mbappé avoisinerait les 192,5M€ actuellement.

