Transfert de Mbappé : La folle annonce sur PSG en privé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a vu filer Kylian Mbappé qui s’est engagé avec le Real Madrid. Et alors que la question de sa succession s’est posée, le club de la capitale réalise la meilleure saison de son histoire sans le Bondynois pendant que les Merengue connaissent des difficultés. De quoi amuser les Parisiens qui se lâchent en privé.

Un an après son départ, Kylian Mbappé retrouvait le PSG à l'occasion de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre qui s'est conclue par une humiliation pour le Real Madrid , qui s'est incliné très lourdement (4-0). A tel point que selon les informations de La Cadena SER, au sein du PSG , on estime avoir refourgué le problème Mbappé au Real Madrid .

Le PSG soulagé de s'être séparé de Mbappé

« Des sources en interne au PSG considèrent qu’ils se sont enlevés un problème en se séparant de Mbappé, et qu’ils ont refilé ce problème au Real Madrid. Maintenant on voit que le Real Madrid a un problème et le PSG ne l’a plus », a-t-on notamment entendu du côté de la radio espagnole.