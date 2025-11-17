Transfert de Kylian Mbappé : Le PSG dénonce une fake news !

Axel Cornic

Séparés depuis 2024, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont retrouvés ce lundi, devant les Prud’hommes. Un litige oppose en effet les deux parties, avec la star française qui réclamerait notamment 260M€ à son ancien club, qui en retour lui réclamerait près de 240M€ à titre de dommages et intérêts.

C’est un feuilleton qui continue à animer les débats et qui a fait la Une de l’actualité, ce lundi. Kylian Mbappé et le PSG étaient en effet présents à une audience devant les Prud’hommes de Paris, pour régler leur litige. Et on en a appris plus au sujet de son départ lors de l’été 2024, ainsi que sur la fin de son aventure parisienne.

Le PSG devant la justice Du côté du joueur, on aurait notamment dénoncé le comportement du PSG lors de l’été 2023, au cours duquel il avait été écarté du groupe. Mais on révèle notamment qu’une offre d’un club saoudien serait arrivée à ce moment-là, d’un montant de 300M€. Me Delphine Verheyden explique toutefois que cette offre, refusée par le club, n’aurait jamais été proposée à Kylian Mbappé.