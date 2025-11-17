Transfert de Kylian Mbappé : Le PSG dénonce une fake news !

Séparés depuis 2024, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont retrouvés ce lundi, devant les Prud’hommes. Un litige oppose en effet les deux parties, avec la star française qui réclamerait notamment 260M€ à son ancien club, qui en retour lui réclamerait près de 240M€ à titre de dommages et intérêts.
C’est un feuilleton qui continue à animer les débats et qui a fait la Une de l’actualité, ce lundi. Kylian Mbappé et le PSG étaient en effet présents à une audience devant les Prud’hommes de Paris, pour régler leur litige. Et on en a appris plus au sujet de son départ lors de l’été 2024, ainsi que sur la fin de son aventure parisienne.
Le PSG devant la justice
Du côté du joueur, on aurait notamment dénoncé le comportement du PSG lors de l’été 2023, au cours duquel il avait été écarté du groupe. Mais on révèle notamment qu’une offre d’un club saoudien serait arrivée à ce moment-là, d’un montant de 300M€. Me Delphine Verheyden explique toutefois que cette offre, refusée par le club, n’aurait jamais été proposée à Kylian Mbappé.
Mbappé a caché une offre de Liverpool ?
La réplique des avocats du PSG est arrivée tout de suite après, avec notamment d’une lettre de l’entourage de Mbappé adressée au secrétaire général du club et remontant à 2022. Dans cette lettre une offre de Liverpool serait mentionnée, mais RMC explique que la défense assure n’avoir jamais été informé de cette opération.