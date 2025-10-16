Transfert de Kylian Mbappé : Le prix qui a fait complètement halluciner le Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, le Real Madrid a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé, arrivé libre du PSG. Cela faisait plusieurs années maintenant que la Casa Blanca tournait autour du crack français. Dès 2017, Florentino Pérez était intéressé par Mbappé, alors à l'AS Monaco. Mais voilà que le prix réclamé par le club de la Principauté avait refroidi les Merengue.

Arrivé au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a enfin pu rejoindre le Real Madrid en 2024. Cette fois, c'était donc la bonne après de nombreux rendez-vous manqués. En effet, la Casa Blanca en a connu des échecs avec Mbappé, comme ça a été le cas dès 2017. A cette époque, le crack français avait finalement signé au PSG. Et pour cause...

« Je lui avais demandé 120M€ » Ancien président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev a raconté pour Sacha Tavolieri ses discussions avec le Real Madrid à propos de Kylian Mbappé en 2017. Rapidement, le club de la Principauté avait affiché ses demandes pour le Français : « Je me souviens que quand on avait parlé avec Florentino Pérez, c’était au mois de février, le Real Madrid était déjà intéressé, je lui avais demandé 120M€ ».