Transfert de Donnarumma : Le verdict tombe au PSG !

Alexis Brunet

Malgré une saison exceptionnelle, notamment en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. L’international italien est poussé vers la sortie par le club de la capitale, qui espère le départ prochain de son joueur. Cela devrait arriver, car l’entourage du portier est en négociations avec plusieurs équipes.

Au PSG, l’ère de Lucas Chevalier commence et celle de Gianluigi Donnarumma va prendre fin. Désireux de changer les choses, le club de la capitale a mis la main sur l’ex portier de Lille pour remplacer l’international italien. L’ancien joueur de l’AC Milan doit donc se trouver un nouveau point de chute avant la fin du mercato.

Donnarumma est en contact avec plusieurs clubs D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg, le PSG pense que Gianluigi Donnarumma va bien s’en aller cet été, car le portier serait en contact actuellement avec plusieurs formations. Aux dernières nouvelles, Chelsea, Manchester United et Manchester City s’intéresseraient à lui. L’international italien aurait également une touche en Allemagne, puisque le Bayern Munich penserait à lui.