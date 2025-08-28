Transfert de Donnarumma - «C'est bizarre» : Il balance une folle théorie sur le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la situation de Gianluigi Donnarumma continue de faire parler, le portier italien n'a toujours pas trouvé de porte de sortie sur le mercato. Et son compatriote Flavio Roma dénonce le comportement du PSG estimant qu'il s'agit d'une décision économique et non sportive comme avancé par Luis Enrique.

Ancien gardien de l'AS Monaco, Flavio Roma a été interrogé sur la situation de son compatriote Gianluigi Donnarumma, officiellement poussé au départ du PSG pour des raisons techniques. Luis Enrique souhaiterait notamment avoir un gardien plus à l'aise au pied. Mais Flavio Roma ne croit pas à cette théorie.

«C'est difficile à comprendre» « C'était vraiment le protagoniste, il a été protagoniste sur toutes les compétitions qu’ils ont faites à part peut-être le championnat où il n’était pas toujours bien. Mais à part ça, je pense que c’est bizarre. C’est bizarre et même si c’est difficile à juger depuis l’extérieur, voir un joueur de ce niveau-là et protagoniste fondamental dans les victoires du PSG cette année être écarté, c’est difficile à comprendre. Après je pense que c’est surtout un discours économique à mon avis. Mais je pense que c’était un gardien fondamental pour le PSG. C’est sûr qu’ils ont quand même recruté un très bon gardien puisque Lucas Chevalier c’était le meilleur gardien de Ligue 1 et de ce côté-là, le PSG tombe bien. Mais voir Donnarumma qui sort aussi facilement, c’est difficile à comprendre », explique-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.