Transfert de Désiré Doué : C’est la panique au PSG !

Axel Cornic

Recruté pour 50M€ au Stade Rennais lors du mercato estival 2024, Désiré Doué est devenu en seulement une saison l’un des jeunes talents les plus suivis de la planète. Et son succès n’a pas manqué d’attirer l’attention à l’étranger, avec le Paris Saint-Germain qui semble pourtant vouloir tout faire pour le garder.

Qui aurait pu parier sur Désiré Doué ? Joueur au talent indéniable, l‘ancien prodige du Stade Rennais semblait pouvoir devenir l’énième déception du football français. C’est tout le contraire qui s’est passé, puisqu’au PSG il a réussi à s'imposer aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, devant l’un des meilleurs jeunes de sa génération.

Doué fait saliver Manchester City Récemment, il a reçu le Golden Boy, titre qui vise à récompenser le meilleur joueur U21 de l’année. De quoi faire exploser son prix sur le marché, puisque le site spécialisé Transfermarkt évalue désormais Désiré Doué à près de 90M€. Un montant qui ne semble pas effrayer Manchester City, où Pep Guardiola aimerait beaucoup l’avoir sous ses ordres.