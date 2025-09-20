Transfert de dernière minute : La «bonne pioche» de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a frappé très fort en recrutant pas moins de quatre nouveaux joueurs dont Emerson Palmieri arrivé en provenance de West Ham pour environ 1M€. Et pour l'ancien Marseillais Fabien Laurenti c'est d'ailleurs une bonne pioche pour le club phocéen.

Emerson, le joli coup de l'OM ? « J'ai été surpris et un peu inquiet de le voir démarrer car De Zerbi avait dit qu'il était un peu juste physiquement. Je m'attendais à ce qu'il souffre un peu dans ce domaine. Au final, il a été le meilleur défenseur : très bon défensivement, propre dans ses sorties de balle, tout en apportant un peu offensivement. Il a rassuré. Je ne l'ai pas vu tirer la langue. On peut s'appuyer sur son expérience et c'est aussi pour cela qu'il a été choisi. Un match plein », confie l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence.