Transfert de dernière minute : La «bonne pioche» de l'OM !

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a frappé très fort en recrutant pas moins de quatre nouveaux joueurs dont Emerson Palmieri arrivé en provenance de West Ham pour environ 1M€. Et pour l'ancien Marseillais Fabien Laurenti c'est d'ailleurs une bonne pioche pour le club phocéen.
Les ultimes instants du mercato ont été très agités du côté de l'OM qui a notamment enrôlé Emerson Palmieri qui débarque en provenance de West Ham pour environ 1M€. Le latéral gauche, qui a connu sa première titularisation contre le Real Madrid cette semaine, a tout de la bonne pioche pour Fabien Laurenti.
Emerson, le joli coup de l'OM ?
« J'ai été surpris et un peu inquiet de le voir démarrer car De Zerbi avait dit qu'il était un peu juste physiquement. Je m'attendais à ce qu'il souffre un peu dans ce domaine. Au final, il a été le meilleur défenseur : très bon défensivement, propre dans ses sorties de balle, tout en apportant un peu offensivement. Il a rassuré. Je ne l'ai pas vu tirer la langue. On peut s'appuyer sur son expérience et c'est aussi pour cela qu'il a été choisi. Un match plein », confie l'ancien joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence.
«S’il reste à ce niveau, ce serait une bonne pioche»
Néanmoins, Fabien Laurenti n'est pas totalement rassuré quant à la faculté d'Emerson Palmieri à tenir son couloir face aux attaquants du PSG : « Cela risque d’être compliqué, d’autant plus qu’il n’a pas joué depuis longtemps, prédit Laurenti. Quand tu disputes 78 minutes à haute intensité, ça risque de piquer en rejouant aussi vite derrière. En plus, le PSG a des clients sur les ailes. Emerson pourrait un peu piocher. Mais s’il reste à ce niveau, ce serait une bonne pioche ».