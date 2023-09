Transfert de dernière minute à l'OL, ce joueur a tout changé

Jean de Teyssière

Recrue de dernière minute à l'OL, Diego Moreira va essayer de s'imposer en France, après avoir été prêté par Chelsea. Le jeune attaquant portugais de 19 ans est arrivé tardivement et connaît déjà une crise à l'OL, avec notamment l'éviction de Laurent Blanc, remplacé par Fabio Grosso. Malgré la difficulté des Gones dans cette Ligue 1, eux qui sont lanterne rouge du championnat, Moreira a choisi de poser ses bagages à Lyon, grâce aux conseils d'un ancien de l'OL, Malo Gusto.

Si le nom de Diego Moreira vous est inconnu, l'attaquant portugais s'est brièvement présenté au micro d'OL Play ce vendredi : « J’ai fait ma formation au Standard de Liège après je suis parti à Benfica pendant trois ans puis j’ai signé à Chelsea et maintenant je suis prêté à Lyon. » Diego Moreira se définit comme un joueur qui aime dribbler, marquer et faire marquer. Le Portugais semble avoir envie de s'imposer et sa fougue fera sans doute beaucoup de bien à son nouveau club.

«Lyon est un très grand club»

Interrogé par les médias officiels du club lyonnais, Diego Moreira dévoile ce que signifie l'OL pour lui : « Lyon est un très grand club, c’est un club que je connais avec beaucoup de bons joueurs qui sont passés par ici. Je pense que ça va être quelque chose de bon pour ma progression dans le football professionnel. »

«Malo Gusto m’a dit de très bonnes choses sur la ville et sur le club»